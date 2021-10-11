وسجل مهاجم كارديف سيتي كيفر مور التقدم لويلز في الدقيقة 12 إثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي.

وكانت بلجيكا بحاجة إلى تعثر ويلز أمام إستونيا لضمان تأهلها دون أن تلعب، بيد أن فوز رفاق نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل الغائب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة، أجَّل تأهل "الشياطين الحمر" إلى الجولة السابعة قبل الأخيرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عندما تستضيف إستونيا.

وعززت ويلز موقعها في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بلجيكا المتصدرة والتي غابت عن النافذة الدولية الحالية بسبب خوضها الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث حلت رابعة بخسارتها أمام ايطاليا 1-2، وقبلها أمام فرنسا 2-3 في نصف النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، أبقت تشيكيا على آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها بيلاروسيا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (22) ومهاجم سبارتا براغ آدم هلوزيك (65).

وعززت تشيكيا موقعها في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من سبع مباريات بفارق الاهداف امام ويلز التي لعبت مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بعد تلقيها الخسارة السادسة على التوالي.

