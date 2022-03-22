وصول نيمار وزملائه لاقى ترحاباً من المدرب تيتي الذي مازح اللاعبين بتجريدهم من قبعاتهم.

من جهته دافع لاعب خط الوسط البرازيلي لنادي ليون الفرنسي لوكاس باكيتا الثلاثاء عن مواطنه نيمار الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد إقصاء فريقه باريس سان جيرمان على يد ريال مدريد الاسباني من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال باكيتا خلال المؤتمر الصحافي على هامش الجولتين الأخيرتين من التصفيات المونديالية "نيمار قبل كل شيء هو رجل جيد ومحترف عظيم، يتمتع بموهبة لا تصدق. إنه من دون أدنى شك أفضل لاعب في التشكيلة البرازيلية".

وتابع "إنه لشرف عظيم أن يكون معنا. عندما يكون نيمار بجانبي، أشعر بأنني أقوى وكذلك زملائي في الفريق".