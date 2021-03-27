هولندا لتغيير الصورة أمام لاتفيا من قبل beIN SPORTS March 27, 2021 10:47 2:17 دقيقة بعد خسارته المفاجئة في أولى مبارياته بالتصفيّات الأوروبيّة المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام المنتخب التركي، سيحاول المنتخب الهولندي تدارك الأمور، والظهور بصورة أفضل لدى استقباله منتخب لاتفيا. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم هولندا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة مباراة قطر وأذربيجان - معلومات البث المباشر 2:52 دقيقة قطر على أهبة الاستعداد لملاقاة أذربيجان 2:17 دقيقة هولندا لتغيير الصورة أمام لاتفيا 0:55 دقيقة ماركيزيو: "بيرلو تولّى تدريب يوفنتوس في ظرف صعب" 0:23 دقيقة ميدفيديف إلى ثالث أدوار دورة ميامي 2:31 دقيقة انطلاق موسم الـ"موتو جي بي" من حلبة لوسيل 0:38 دقيقة سان جيرمان وبايرن في قمة مباريات دوري الأبطال 0:36 دقيقة دورة ميامي: أوساكا إلى الدور الثالث بصعوبة 1:46 دقيقة موريتانيا تحافظ على حظوظها في بلوغ "كان 2021" 0:40 دقيقة إيفرتون يحصل على الضوء الأخضر لإنشاء ملعب جديد