وسجل لاعب وسط أياكس أمستردام دافي كلاسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

وجددت هولندا فوزها على لاتفيا وحققت انتصارها الثالث توالياً في رابع مباراة بقيادة مدربها الجديد القديم لويس فان غال، والخامس في مبارياتها الست الأخيرة في التصفيات والتي لم تذق فيها طعم الخسارة وتحديداً منذ سقوطها المدوي أمام مضيفتها تركيا 2-4 في الجولة الأولى.

وكانت هولندا عانت أيضاً للتغلب على لاتفيا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.



واستغلت هولندا تعادل تركيا والنرويج في قمة الجولة في المجموعة وانفردت بالصدارة بفارق نقطتين أمام المنتخب الاسكندينافي وأربع نقاط أمام تركيا.



وضغطت هولندا منذ البداية وكاد كلاسن يفعلها مبكراً عندما تلقى كرة أمام المرمى سددها برعونة بين يدي الحارس روبرت أوزولس (3).



وسدد مهاجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي كرة قوية من داخل المنطقة بجوار القائم الأيمن (4).



ونجح كلاسن في افتتاح التسجيل بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها ديباي (19).

وكاد روبرتس أولديريكس يدرك التعادل من تسديدة قوية من مسافة قريبة لكن كرته ارتطمت بكلاسن وتحولت إلى ركنية لم تثمر (20).



وسدد لاعب وسط أياكس أمستردام ستيفن بيرخويس كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس أوزولوس (35).



وتابعت هولندا سيطرتها في الشوط الثاني وأهدر كودي غاكبو فرصة التعزيز برأسية من مسافة قريبة فوق العارضة (52).



وأنقذ الحارس أوزولوس مرماه من هدف محقق بتصديه لمحاولتي نواه لانغ وفوت فيخوريست من تسديدتين من مسافة قريبة (77).



وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، عززت مونتينيغرو موقعها في المركز الرابع بفوزها الكبير على مضيفتها جبل طارق بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها آدم ماروسيتش (7) وفاتوس بيتشيراي (44 من ركلة جزاء و68).