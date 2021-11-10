يواصل المنتخب الهولندي استعداداته لمباراته الهامة خارج الديار السبت المقبل أمام منتخب مونتينيغرو في المواجهة قبل الأخيرة بالمجموعة السابعة بالتصفيات، ليلاقي بعدها منتخب النرويج في روتردام الثلاثاء على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

لاعبو لوي فان خال بعد الفوز على مونتينيغرو ذهابا برباعية يسعون إلى تجديد تفوقهم في مباراة الإياب والظفر بالنقاط الثلاث قبل استقبال النرويج في المباراة الأخيرة لبلوغ مونديال قطر مباشرة بعيدا عن حسابات الملحق وتعويض الجماهير الهولندية عن خيبة الأمل في مونديال روسيا حينما أخفق منتخب الطواحين بالتواجد بالعرس الكروي العالمي.

