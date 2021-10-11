ورفعت هولندا رصيدها إلى 19 نقطة مقابل 17 للنرويج الفائزة على مونتينيغرو 2-0، و15 لتركيا التي تفوقت على لاتفيا 2-1.

وافتتح قطب دفاع ليفربول الإنكليزي وقائد المنتخب البرتقالي فيرجيل فان دايك التسجيل عندما ارتقى برأسه لركلة ركنية انبرى لها جناح برشلونة الإسباني ممفيس ديباي واودعها الشباك (9).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا اثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها ديباي لكن حارس مرمى جبل طارق برادلي باندا تصدى لها ببراعة (19).

لكن ديباي احتاج الى دقيقتين لتعويض خطئه بعد لعبة مشتركة رائعة بين اكثر من لاعب هولندي قبل أن يمررها دافي كلاسن باتجاهه فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (21).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح المنتخب "البرتقالي" إثر لمسة يد أخرى، فانبرى لها ديباي وسددها قوية في سقف الشباك (45+3).

ورفع ديباي رصيده من الأهداف على الصعيد الدولي إلى 35 هدفاً معادلاً رقم رود فان نيستلروي في المركز السادس في ترتيب افضل لائحة الهدافين التي يتصدرها روبن فان بيرسي مع 50 هدفاً.

ولم تمض دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى أضاف المنتخب الهولندي الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية متقنة من نوا لانغ باتجاه دنزل دامفريس الذي تابعها برأسه داخل الشباك.

وسجل البديل ارنوت دانجوما الهدف الخامس (75) قبل أن يختتم البديل الاخر دونيل مالين التسجيل قبل نهاية المباراة باربع دقائق.



ويدين المنتخب النرويجي بالفضل في فوزه على مونتينيغرو لمهاجمه محمد اليونسي الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 29 و 90+6.