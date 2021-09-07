ورفع المنتخب الهولندي رصيده الى 13 نقطة لينتزع الصدارة من تركيا التي تراجعت الى المركز الثالث برصيد 11 نقطة في حين صعدت النرويج إلى المركز الثاني متساوية نقاطا مع هولندا بفوزها على جبل طارق.

في المقابل، تراجع أداء تركيا منذ مطلع التصفيات عندما تغلبت على هولندا 4-2 ثم على النرويج خارج ملعبها بثلاثية نظيفة، إذ سقطت في فخ التعادل في اخر مباراتين لها على ارضها مع لاتفيا 3-3 ومع مونتينيغرو 2-2.

وتابع المنتخب الهولندي بدايته القوية بإشراف مدربه الجديد-القديم لويس فان غال الذي قاده إلى المركز الثالث في مونديال البرازيل عام 2014، بعد أن خاض أول مباراة رسمية بإشرافه الاسبوع الماضي وانتهت بالتعادل خارج الديار مع النرويج 1-1 قبل ان يحقق فوزا كاسحا على مونتينيغرو برباعية نظيفة في نهاية الاسبوع.

أحداث المباراة

وحقق المنتخب "البرتقالي" بداية مثالية عندما تبادل داني كلاسن الكرة مع ممفيس ديباي الذي سدد بيسراه كرة داخل الشباك التركية.

وسرعان ما رد كلاين الجميل لديباي بتمريرة حاسمة ليغمزها الأخير بسن القدم داخل الشباك (16).

وحسم المنتخب الهولندي النتيجة بشكل كبير عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح الاختصاصي ديباي (38).

وازدادت الأمور سوءاً لتركيا بطرد مدافعها كاغلار سويونتشو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر مخاشنته لديباي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الاول.

وأكمل ديباي ثلاثيته بكرة رأسية اودعها الشباك بعد لعبة مشتركة بين ستيفن بيرغوين وستيفن بيرغويس.

ورفع ديباي رصيده من الأهداف منذ مطلع العام الحالي الى 28 في 38 مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي والحالي برشلونة الإسباني ومنتخب هولندا. كما رفع رصيده في صفوف المنتخب إلى 31 هدفا في 70 مباراة دولية.

واضاف البديل غوس الخامس (80) قبل ان ينهي دونيل مالن مهرجان الاهداف في الدقيقة 90.

ورد المنتخب التركي بهدف شرفي عن طريق جنكيز أوندر في الثواني الاخيرة.



