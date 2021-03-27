وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونغ هدفي هولندا التي أهدرت عدداً كبيراً من الفرص على مدار الشوطين.

وكانت هولندا تبحث عن رد مناسب بعد الهزيمة 4-2 أمام تركيا في إسطنبول في بداية مشوارها في المجموعة السابعة يوم الأربعاء الماضي.

وبدأت هولندا المباراة بقوة وصنعت 11 فرصة في أول 25 دقيقة لكنها انتظرت لأكثر من نصف ساعة حتى سجل برخيس هدفه الدولي الأول في مباراته رقم 23 عن طريق تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء.

ودافعت لاتفيا ببسالة أغلب فترات المباراة، لكن دي يونغ أضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 69 مستفيدا من ركلة ركنية.

وسمحت هولندا بحضور خمسة لاف متفرج في ملعب أمستردام ضمن دراسة مدعومة من الحكومة.