هل تعثر إيطاليا أمام بلغاريا يعتبر نتيجة مخيبة؟ من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 11:02 3:18 دقيقة هل يمكن اعتبار تعثر المنتخب الإيطالي بالتعادل أمام بلغاريا (1-1) في تصفيات مونديال 2022 نتيجة مخيبة؟ مقابلات المنتخب الإيطالي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة لقطة اليوم ... رياضي يطلب يد زميلته بطريقة مميزة 1:23 دقيقة بونوتشي يتحدث عن تعثر إيطاليا أمام بلغاريا 3:18 دقيقة هل تعثر إيطاليا أمام بلغاريا يعتبر نتيجة مخيبة؟ 5:01 دقيقة أرجنتين ميسي تضرب حصون فنزويلا بثلاثية 2:07 دقيقة البرازيل تتجاوز مطب تشيلي بنجاح رغم الغيابات 0:39 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة بوليفيا أمام كولومبيا 1:21 دقيقة المنتخب البلجيكي يحقق فوزاً كبيراً على إستونيا 4:13 دقيقة إنكلترا "تسحق" المجر برباعية 3:29 دقيقة ألمانيا تعود بانتصار من أرض ليشتنشتاين 0:39 دقيقة المغرب يهزم السودان والجزائر تقسو على جيبوتي