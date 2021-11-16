وسجل لمنتخب بوليفيا خوان كارلوس أركي ثنائية 29، 79 مارسيلو مارتينز مورينو 45، علماً أن المنتخب الفائز لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد كارميلو ألغاراناز.

وتوقف رصيد أوروغواي عند النقطة 16 في المركز السادس، أمام بوليفيا التي بات في رصيدها 15 نقطة في المركز السابع.

ومنيت الأوروغواي بطلة العالم عامي 1930 و1950 بخسائر فادحة في الآونة الاخيرة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة (بتاريخ 11-10) وأمام البرازيل 1-4، ما جعل آمالها في بلوغ النهائيات يتراجع بنسبة كبيرة. كما زادت هذه الهزائم الضغط على مدربها المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز.

