قال الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه استغنى عن خدمات مدرب المنتخب الوطني الأول للبلاد شنول غونيش بتراضي الطرفين بعد أن تعرّض الفريق لهزيمة كبيرة في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام نظيره الهولندي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وبفضل ثلاثية من ممفيس ديباي فازت هولندا على تركيا بعشرة لاعبين 6-1 في أمستردام الثلاثاء الماضي لتحتل صدارة المجموعة الأوروبية السابعة في التصفيات.

وجاءت الهزيمة بعد أداء مخيب للآمال لتركيا في بطولة أوروبا 2020.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان "بعد المشاورات مع مدرب منتخبنا الوطني شنول غونيش قررنا وبالتراضي إنهاء التعاقد".

ووجّه الاتحاد الشكر إلى المدرب غونيش على جهوده خلال توليه المهمة.

وكان غونيش تولى تدريب المنتخب التركي في مارس/أذار 2019.

