وأعلن الاتحاد الآسيوي نقل المباراة "إلى ملعب محايد، بسبب التحديات التي تواجه الاتحاد الصيني لكرة القدم في إقامة المباريات على أرضه نتيجة قيود السفر الناتجة عن جائحة كوفيد-19".

وأضاف أنه "سوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن أماكن إقامة المباريات التي لم يتم بعد تأكيد مكان إقامتها، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم".

ومن المقرر إقامة المباراة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة الدور النهائي أربعة منتخبات عربية هي الإمارات والعراق وسوريا ولبنان في مجموعة واحدة مع إيران وكوريا الجنوبية، فيما تواجه السعودية مهمة صعبة أمام اليابان وأستراليا في الثانية التي تضمّ أيضا الصين وعمان وفيتنام.





