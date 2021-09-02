افتتح منتخب العراق مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بتعادل ثمين 0-0 اليوم الخميس من أرض مضيفه الكوري الجنوبي في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وتمكن منتخب العراق من الصمود طوال تسعين دقيقة بفضل مستواه المميز والانضباط التكتيكي اللافت مما قلل من فرص سون ورفاقه المباشرة للتسجيل.

وأتيحت أكثر من فرصة لأسود الرافدين لخطف هدف التقدم لكن تأخر مهاجميه في الحسم تارة وقوة الدفاع الكوري تارة أخرى أبقت النتيجة على حالها.

وتضم المجموعة الأولى كل من العراق وكوريا الجنوبية وإيران وسوريا ولبنان والإمارات.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة مباشرة إلى مونديال قطر كما هو الحال بالنسبة للمجموعة الثانية، فيما يتنافس ثالث كل مجموعة على بطاقة الملحق الآسيوي بداية قبل اللعب في ملحق عالمي مؤهل للمونديال.