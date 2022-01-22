نافع بن عاشور يتطرق إلى لقاء تونس ومالي من قبل beIN SPORTS January 22, 2022 20:59 2:15 دقيقة يتناول مراسل beIN SPORTS في حديثه قرعة الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي أوقعت منتخب تونس ضد مالي، كما ويتطرق لمواجهة تونس الهامة جداً الأحد ضد نيجيريا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا. مقابلات منتخب تونس كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة أتلتيكو مدريد يسطّر ريمونتادا قوية على فالنسيا 0:41 دقيقة بداية قوية لإسبانيا في بطولة أوروبا داخل الصالات 0:59 دقيقة منتخب قطر لكرة اليد يفوز على منتخب السعودية 0:55 دقيقة السد يعزز صدارته لدوري نجوم قطر 0:34 دقيقة غوزتيبيه ينتصر خارج ملعبه في الدوري التركي 2:15 دقيقة نافع بن عاشور يتطرق إلى لقاء تونس ومالي 5:28 دقيقة عمرو فهمي ينقل آخر أخبار معسكر تونس 1:27 دقيقة وولفرهامبتون يواصل عروضه القوية ويهزم برينتفورد 3:50 دقيقة ساوثهامبتون يُسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 1:18 دقيقة ثلاثية نظيفة لفياريال في مرمى مايوركا