وجاء إبعاد ميسي في وقت لا يزال فيه نجم باريس سان جيرمان يتعافى من إصابته بفايروس كورونا.

وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع مستضيفه منتخب تشيلي في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي، ثم سيستضيف المنتخب الكولومبي في الثاني من شباط/فبراير القادم.

وكان المنتخب الأرجنتيني ضمن التأهل إلى مونديال قطر 2022 في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما أن تعادل مع البرازيل بدون أهداف وخسارة تشيلي من الإكوادور بهدفين دون رد.

وبشكل عام يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 29 نقطة بعد 8 انتصارات و5 تعادلات علماً بأن الفريق لم يتلق أي خسارة في التصفيات إلى الآن.



