وقال نجم برشلونة إن اللاعبين يحاولون الالتزام بتعليمات السلامة والتأقلم مع ظروف التحضير الاستثنائية وذلك بسبب الحالة الوبائية في الأرجنتين والتي وصفها ميسي بالسيئة مقارنة بما كان عليه الحال خلال آخر تجمع للمنتخب.

واعترف قائد الألبي سيليستي بصعوبة المواجهة المقبلة أمام تشيلي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مؤكدا بأن الخصم يشهد تطوراً في المستوى من مباراة إلى أخرى بفضل نجاح الطاقم التدريبي في المزج بين عناصر الخبرة والشباب.

كما أثنى ميسي على عمل المدرب ليونيل سكالوني وعبر في الوقت ذاته عن رضاه على مستوى زملائه خصوصا الوجوه الشابة.. ومؤكدا بأن المجموعة مستعدة لتقديم أفضل العروض في كوبا أمريكا