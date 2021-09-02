موقعة منتظرة بين الإمارات ولبنان في تصفيات مونديال قطر من قبل beIN SPORTS September 2, 2021 13:23 0:30 دقيقة أنهى منتخبا الإمارات ولبنان تحضيراتهما لمباراتهما الافتتاحية في دبي ضمن المجموعة الأولى للمرحلة النهائية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين. تقارير إخبارية منتخب الإمارات منتخب لبنان لكرة القدم تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة تشاكا يصاب بفيروس كورونا 0:26 دقيقة نقطة ثمينة لمنتخب العراق من أرض كوريا الجنوبية 0:33 دقيقة عُمان تفجّر مفاجأة مدوية وتهزم اليابان 0:50 دقيقة فاتي ينال شرف ارتداء الرقم (10) مع برشلونة 0:46 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يواجه فنزويلا بثوب بطل الكوبا 0:30 دقيقة موقعة منتظرة بين الإمارات ولبنان 0:46 دقيقة ساوثغيت يسعى لمواصلة جهود التأهل إلى مونديال قطر 3:03 دقيقة رونالدو يعود... الحدث الأبرز آخر أيام الميركاتو 3:27 دقيقة فان غال يبدأ ولايته الثالثة بتعادل مخيب 3:54 دقيقة رونالدو يقود البرتغال للفوز على ايرلندا