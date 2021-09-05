مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وتمثل مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً للخصومة التاريخية بين الجارين، ولشعبية النجوم في المنتخبين على رأسهم ميسي ونيمار وما زاد من قوة الصراع هو خسارة البرازيل للقب كوبا أميركا أمام الأرجنتين قبل نحو شهرين.

مباراة البرازيل والأرجنتين - مباشر

البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين سيكون اليوم الأحد في الخامس من سبتمبر/ أيلول في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة البرازيل والأرجنتين بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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