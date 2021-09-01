مشاهدة مباراة قطر وصربيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة قطر وصربيا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة قطر وصربيا في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة قطر وصربيا في بث مباشر اليوم أهمية خاصة نظراً للعروض القوية التي قدمها العنابي خلال مشاركته في التصفيات الأوروبية.

📷| جانب من المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة منتخب صربيا ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/rk4XW6bfFL — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) August 31, 2021

مباراة قطر وصربيا - مباشر

البث المباشر لمباراة قطر وصربيا سيكون اليوم الأربعاء 1 أيلول/ سبتمبر في الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر وصربيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر وصربيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.