كيفية مشاهدة مباراة فرنسا وأوكرانيا

معلومات البث المباشر لمباراة مباراة فرنسا وأوكرانيا

مباراة فرنسا وأوكرانيا تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، لأن المنتخب الفرنسي المتوّج بمونديال 2018 في روسيا سيستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه الأوكراني في "استاد دو فرانس" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة فرنسا وأوكرانيا ستشكل فرصة للمنتخب الذي يدربه أندريه شيفتشينكو من أجل رد اعتباره أمام المنتخب الأزرق الذي كان اكتسحه 7-1 ودياً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن منافسه كان يعاني وقتها من تفشي فيروس كورونا ولم يكن باستطاعته اللعب بأفضل تشكيلة في باريس.

وتعرضت استعدادات "الديوك" لضربة بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفندق الذي اعتاد الفريق الوطني أن ينزل به قبل المباريات مما اضطره للبقاء في معسكره التدريبي يوم أمس الثلاثاء.



موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا والقنوات الناقلة



موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 هو اليوم الأربعاء في الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

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