مواجهة مرتقبة بين البرازيل وأوروغواي من قبل beIN SPORTS October 14, 2021 15:36 3:15 دقيقة يستضيف المنتخب البرازيلي منتخب أوروغواي فجر الجمعة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الأوروغواياني المنتخب البرازيلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة باريس سان جيرمان يعدّ العدّة لمواجهة أنجيه 0:44 دقيقة لاعب بورنموث ديفيد بروكس يعلن إصابته بسرطان الدم 0:37 دقيقة ليفانتي يعود للتدريبات تحت قيادة خافيير بيريرا 0:36 دقيقة كوبنهاغن نقطة انطلاق طواف فرنسا 2022 0:33 دقيقة بيدري يجدّد عقده مع برشلونة بشرط جزائي قياسي ! 3:15 دقيقة مواجهة مرتقبة بين البرازيل وأوروغواي 1:38 دقيقة آيو يتحدّث عن سر اندماجه السريع في فريق السد 3:06 دقيقة قطر تشارك تحت شعار "قطر..المستقبل هو الآن" 2:37 دقيقة نادي الريان يكرم معتز برشم 2:26 دقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين في انتظار قرار الفيفا