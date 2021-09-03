مواجهة فنزويلا والأرجنتين بحضور الجماهير من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 15:27 1:24 دقيقة شهدت مباراة منتخب فنزويلا ونظيره الأرجنتيني حضور آلاف الجماهير في ملعب كاراكاس الأولمبي للمرّة الأولى منذ جائحة كورونا. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني المنتخب الفنزويلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:18 دقيقة تدخل متهور من لاعب منتخب فنزويلا على ميسي 0:40 دقيقة دجوكوفيتش دون عناء أمام غريكسبور 0:34 دقيقة المغربي حاريث ينتقل إلى مرسيليا 0:22 دقيقة مواجهة بيرو وأوروغواي تنتهي بالتعادل 1:24 دقيقة مواجهة فنزويلا والأرجنتين بحضور الجماهير 0:33 دقيقة فيفا يؤكد عدم تسامحه مع الاساءات العنصرية 0:39 دقيقة جونسون يدين الاساءات العنصرية ضد اللاعبين الإنكليز 0:25 دقيقة لقطة اليوم ... رياضي يطلب يد زميلته بطريقة مميزة 1:23 دقيقة بونوتشي يتحدث عن تعثر إيطاليا أمام بلغاريا 3:18 دقيقة هل تعثر إيطاليا أمام بلغاريا يعتبر نتيجة مخيبة؟