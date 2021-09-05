مواجهة عنوانها الصدارة بين ألمانيا وأرمينيا من قبل beIN SPORTS September 5, 2021 11:47 1:56 دقيقة تتجه الأنظار اليوم الأحد لمواجهة ألمانيا، الوصيفة، وأرمينيا، المتصدرة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الألماني تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين - التغطية الخاصة 1:56 دقيقة مواجهة عنوانها الصدارة بين ألمانيا وأرمينيا 2:42 دقيقة إسبانيا من أجل تدارك عثرة الجولة الماضية 3:15 دقيقة البرازيل للثأر وتكريس المسيرة والأرجنتين لفوز آخر 1:21 دقيقة بارتي تودع ودجوكوفيتش يتابع طريقه المظفر 1:20 دقيقة إنفانتينو يشكر قطر لوقوفها بجانب الشعب الأفغاني 2:48 دقيقة إسكتلندا تهزم مولدوفا والدنمارك تعزز صدارتها 3:45 دقيقة فرنسا تتعثر بالتعادل أمام أوكرانيا 3:53 دقيقة أيرلندا تكتفي بالتعادل مع أذربيجان 4:38 دقيقة المنتخب البرتغالي يفوز على نظيره القطري