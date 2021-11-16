مواجهة حاسمة بين هولندا والنرويج من قبل beIN SPORTS November 16, 2021 12:02 2:44 دقيقة يستضيف المنتخب الهولندي نظيره النرويجي في مواجهة مصيرية من أجل بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم هولندا النرويج المنتخب الهولندي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب النرويجي -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين الكاميرون وكوت ديفوار 2:44 دقيقة مواجهة حاسمة بين هولندا والنرويج 1:01 دقيقة ماذا قال تشيتشي قبل مواجهة الأرجنتين ؟ 3:56 دقيقة انطلاق منافسات بطولة العالم للبادل في الدوحة 0:57 دقيقة هازاكيس يواجه صنداونز في النهائي 1:24 دقيقة واشنطن سبيريت يواجه شيكاغو ريد ستارز في النهائي 3:52 دقيقة اسكتلندا تواصل نتائجها الرائعة وتهزم الدنمارك 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية 3:04 دقيقة سويسرا تظفر ببطاقة التأهل إلى مونديال قطر 5:54 دقيقة إنكلترا تكتسح سان مارينو وتبلغ مونديال قطر