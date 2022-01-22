وأقيمت مراسم سحب القرعة في مدينة دوالا في الكاميرون التي تستضيف حالياً كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت المواجهات التي ستلعب ذهاباً وإياباً في شهر آذار/ مارس على الشكل التالي مع العلم أن الذهاب سيكون على أرض المنتخب الأول:

- مصر × السنغال

- الكاميرون × الجزائر

- غانا × نيجيريا

- الكونغو الديمقراطية × المغرب

- مالي × تونس

وستكون المواجهة بين الزميلين في نادي ليفربول الإنكليزي النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومن بين المنتخبات الـ10 المتواجدة الآن في الدور الحاسم، منتخب مالي هو الوحيد الذي لم يتذوق مجد التأهل إلى كأس العالم.

فيما سيسعى نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز إلى حجز مكان لـ"محاربي الصحراء" في المونديال، بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا.

وكانت مصر أول دولة إفريقية تبلغ نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 1934. وظهرت في ثلاث نسخ في أعوام 1934 و1990 و2018).

لعب "الفراعنة" سبع مباريات فتعادلوا في اثنتين وخسروا خمس مرات، وسجلوا خمسة أهداف واستقبلوا 12 هدفاً.

أما الجزائر، فشاركت في أربع نهائيات (1982، 1986، 2010 و2014)، وكانت أفضل إنجازاتهم دور الـ16 في البرازيل 2014.

وفي المجموع، لعبت الجزائر 13 مباراة ففازت في 3 وتعادلت في 3 وخسرت 7، وأحرزت 13 هدفاً وتلقت شباكها 19 هدفاً.

وستواجه تونس التي شاركت في خمسة مونديالات (1978، 1998، 2002، 2006 و2018)، مالي التي لم تلعب سابقاً في نهائيات كأس العالم.

أما المغرب الذي كان أول منتخب يتخطى دور المجموعات عندما بلغ دور الـ16 عام 1986 في ثاني مشاركاته الخمس في المونديال، سيخوض مواجهة هي الأسهل على الورق أمام الكونغو الديموقراطية التي شاركت في نهائيات واحدة بكأس العالم في ألمانيا الغربية عام 1974 تحت مسمى زائير.

وشارك في سحب القرعة نجم كرة القدم الإفريقية السابق التوغولي إيمانويل أديبايور يشارك بسحب القرعة، رفقة أسطورة السنغال حاجي ضيوف.

وقُسمت المنتخبات الـ10 على مستويين بناءاً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 :

المستوى الأول: السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، الكاميرون، غانا، مالي، الكونغو الديمقراطية.