وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومرتقبة حيث تتنافس المنتخبات الـ12 المتأهلة من أجل حجز بطاقات التأهل عن المجموعتين الأولى والثانية.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

- المجموعة الأولى: إيران، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والعراق، وسوريا، ولبنان.

- المجموعة الثانية: اليابان، وأستراليا، والسعودية، والصين، وعمان، وفيتنام.



ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.



وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 حزيران/يونيو، حيث ضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين ضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، وضم المستوى الثالث كل من السعودية والإمارات.



ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 أيلول/سبتمبر 2021، و7 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2021، و11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، و27 كانون الثاني/يناير 2022 و1 شباط/فبراير 2022، و24 و29 آذار/مارس 2022.