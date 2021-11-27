مندي يعتبر سيسي رجل المرحلة بالنسبة لمنتخب السنغال من قبل beIN SPORTS November 27, 2021 13:49 1:58 دقيقة قال السنغالي إدوارد مندي حارس مرمى تشيلسي إنّ منتخب بلاده محظوظٌ بقيادة المدرب "أليو سيسي" للفريق مؤكدا أنّه رجل المرحلة. كما أضاف مندي أنه يحاول دائماً برفقة زملائه تقديم المساعدة له من أجل وصول الفريق إلى أعلى مستوى. مقابلات تشيلسي السنغال إدوارد مندي -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة مواصلة توافد المنتخبات العربية إلى الدوحة 1:58 دقيقة مندي يعتبر سيسي رجل المرحلة بالنسبة لمنتخب السنغال 2:31 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بالميراس وفلامينغو ليبرتادوريس 3:12 دقيقة تشافي برشلونة يبحث عن الفوز على فياريال 0:33 دقيقة نارسيس يؤكد جاهزية الكاميرون للاستضافة 0:30 دقيقة دخول الشرطة المالية الإيطالية لمقر تدريبات يوفنتوس 4:41 دقيقة الارتياح يسود الأوساط الكروية في روسيا 0:33 دقيقة مانشيني يحذّر من خطورة مقدونيا الشمالية 4:09 دقيقة الشارع البرتغالي يدرك صعوبة قرعة الملحق الأوروبي 3:53 دقيقة قرعة الملحق الأوروبي مبعث قلق للشارع الإيطالي