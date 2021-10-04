وشهد التدريب مشاركة كل النجوم بقيادة المدافع فيرجيل فان دايك والمهاجم ميمفيس ديباي. المنتخب البرتقالي سيواجه لاتفيا يوم الجمعة ثم جبل طارق الاثنين المقبل، وذلك في سعيه لمواصلة التألق منذ تولي لوي فان خال التدريب خلفا للمقال فرانك دي بور. ويتصدر منتخب هولندا المجموعة السابعة برصيد ثلاث عشرة نقطة بالاشتراك مع نظيره النرويجي.

هذا وقال لوي فان خال مدرب المنتخب الهولندي إن نسق مباريات تصفيات كأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين متعب جدا مشيرا إلى ضرورة التعامل مع الوضع سيما في المواجهات المقبلة الحاسمة.