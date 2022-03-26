ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



وجاء استدعاء كيروش لربيعة (28 عاماً) وجبر (33 عاماً) بعد تأكد عدم لحاق المدافع محمد عبدالمنعم بلقاء العودة، إثر إصابته الجمعة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، وتعرضه لكسر في الأنف.



وأجرى عبد المنعم جراحة عاجلة وفقاً لبيان المنتخب عقب المباراة، إضافة إلى تأكد غياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف نظيف.



وتلقى الأهلي وبيراميدز طلباً من المنتخب الوطني، لضم اللاعبين لصفوف الفراعنة السبت للمعسكر المقام حالياً، بعد إصابة عبدالمنعم وغياب الونش عن لقاء الإياب للإيقاف.



هذا وتغادر الأحد بعثة المنتخب المصري متجهه إلى السنغال بقائمة تضم 23 لاعباً استعداداً لخوض مباراة الإياب، والفائز بمجموع المباراتين يبلغ نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.



وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.