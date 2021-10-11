وسجل أحمد فتوح (39) ومصطفى محمد (45+4) والبديل رمضان صبحي (72) الأهداف.

وتابعت مصر توازنها مع مدربها الجديد البرتغالي كارلوس كيروش وحققت الفوز الثاني على التوالي بقيادته بعد الأول على ليبيا بالذات 1-0 في برج العرب الجمعة، وذلك بعد سقوطها في فخ التعادل المخيب أمام مضيفتها الغابون 1-1 في فرانسفيل في الجولة الثانية والذي أدى إلى إقالة مدربها حسام البدري.

وابتعد المنتخب المصري في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط أمام ليبيا، وبات بإمكانه حسم تأهله إلى الدور الحاسم في الجولة الخامسة عندما يحل ضيفاً على أنغولا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واستهل المنتخبان المباراة بحذر كبير قبل أن يفرض المنتخب المصري سيطرته، وكاد مهاجم شتوتغارت الألماني عمر مرموش يفتتح التسجيل من مجهود فردي رائع داخل المنطقة إثر تمريرة من فتوح فراوغ الحارس محمد نشنوش وسددها بجوار القائم (21).

وسدد مهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد كرة من داخل المنطقة تصدى لها نشنوش (33)، ثم انفرد القائد نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح من هجمة مرتدة لكنه تباطأ داخل المنطقة فتدخل المدافع علي سلامة وشتت الكرة (36).

وأثمر ضغط الفراعنة هدفاً من هجمة منظمة وبمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها مصطفى محمد بتمريرة وهو على الأرض لفتوح داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى لنشنوش (39).

وردت ليبيا بعد أربع دقائق بتسديدة لمهاجم الوداد البيضاوي المغربي مؤيد اللافي من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن للحارس محمود ابو جبل الذي دخل بديلا لمحمد الشناوي الذي تعرض للاصابة (26)، ثم رأسية المعتصم صبو فوق العارضة (45).

لكن الفراعنة عززوا تقدمهم بهدف ثان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما مرر مرموش كرة عرضية ذكية إلى مصطفى محمد تابعها برأسه على يمين نشنوش.

وتحسن أداء اصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني، وأنقذ أبو جبل مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة حمدو الهوني (57)، رد عليها مصطفى محمد بتسديدة قوية ابعدها نشنوش إلى ركنية بصعوبة (62).

ووجه البديل صبحي الضربة القاضية لليبيا عندما سجل الهدف الثالث للفراعنة بعدما توغل صلاح في عمق الملعب ومرر كرة بينية متقنة إلى مهاجم بيراميدز داخل المنطقة سددها داخل المرمى (72).