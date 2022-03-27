منتخب كندا يسعى لحسم تأهله إلى المونديال عندما يواجه جاميكا من قبل beIN SPORTS March 27, 2022 19:23 2:19 دقيقة يسعى المنتخبُ الكندي إلى بلوغ ِ المونديال عندما يواجهُ ضيفَهُ منتخبَ جامايكا في تورونتو ضمن تصفياتِ الكونكاكاف وهو تأهلٌ سيكون الأول للكنديين منذ ستة وثلاثين عاماً. تصفيات كأس العالم منتخب كندا لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإسكتلندي فيرغوسون بطلاً لبطولة قطر ماسترز للغولف 2:56 دقيقة منتخب روسيا يتدرب رغم استبعاده من تصفيات المونديال 1:01 دقيقة المنتخب الأميركي يتأهب لمواجهة بنما المصيرية 2:19 دقيقة منتخب كندا يسعى لحسم تأهله إلى المونديال 0:43 دقيقة البرازيل تستعد لمواجهة بوليفيا 1:06 دقيقة beIN SPORTS تنقل حصرياً بطولة "برميير بادل" 0:42 دقيقة كندا لحسم تأهلها إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:40 دقيقة هاري كين: توتنهام على الطريق الصحيح 3:53 دقيقة أكاديمية يوفنتوس في قطر تشهد إقبالاً متزايداً 1:05 دقيقة كل ما تود معرفته عن موعد قرعة كأس العالم