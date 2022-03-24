حسم المنتخب السوري مباراته مع مضيفه اللبناني 3-0 اليوم الخميس في المرحلة التاسعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ونجح منتخب سوريا في اقتناص فوزه الأول في الدور الثالث من التصفيات بعد أداء قوي في الشوط الأول أسفر عن تقدمه بثلاثية نظيفة.

وجاءت أهداف سوريا بواسطة علاء الدالي (14) ومارديك مارديكيان من ركلة جزاء (38) ومحمد المرمور (44).

وحاول لبنان تذليل الفارق في الشوط الثاني وأتيحت له أكثر من فرصة متاحة للتسجيل أبرزها من رأسية هلال الحلوة (62) التي تصدى لها أحمد مدنية ببراعة.

وتوقفت المباراة قبل قرابة ربع ساعة من نهايتها بسبب أعمال الشغب قبل أن يتم إخراج الجماهير من المدرجات واستكمال المواجهة.

ورفع منتخب سوريا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس مؤقتاً محققاً فوزه الأول في التصفيات، بينما توقف رصيد لبنان عند ست نقاط في المركز الرابع مؤقتاً.

وباتت آمال لبنان معقدة جداً في بلوغ الملحق الآسيوي نظراً لاحتلال الإمارات المركز الثالث بتسع نقاط قبل مباراتها مع العراق اليوم.

كما يحتل منتخب العراق المركز الأخير حالياً بخمس نقاط مع مباراة أقل من سوريا ولبنان.