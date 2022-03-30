وأقيمت المباراة "فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة" على ملعب استاد بيرو الوطني في العاصمة ليما وسط حضور جماهيري كثيف، وضرب المنتخب البيروفي بقوة في الشوط الأول وأحرز هدفين عن طريق جيانلوكا لابادولا في الدقيقة الخامسة ويوشيمار يوتون في الدقيقة 42.

ورفع منتخب بيرو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، حاسماً تأهله إلى الملحق العالمي في مواجهة خامس التصفيات الآسيوية.

فوز أوروغواي وكولومبيا

وضمن الجولة ذاتها خسر منتخب تشيلي الذي كان يتمسك ببصيص الأمل، على أرضه من أوروغواي ثالثة التصفيات والمتأهلة سلفاً، بهدفين نظيفين أحرزهما لويس سواريز في الدقيقة 79 وفالفيردي في الدقيقة 90.

ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 28 نقطة بينما تجمد رصيد تشيلي عند 19 نقطة في المركز السابع.

وانتصر منتخب كولومبيا خارج أرضه على فنزويلا متذيلة التصفيات بهدف نظيف سجله خاميس رودريغيز في الدقيقة (45+4) من ركلة جزاء.

وانتهت مسيرة كولومبيا في التصفيات بذلك في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

