وسيطر المنتخب البلجيكي على المباراة التي أقيمت في استاد الملك بودوان في العاصمة بروكسل، وتمكن كريستيان بنتيكي من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 53 أحرز كاراسكو الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس الإستوني ماتفي إيغونين.

وفاجأ المنتخب الإستوني الجميع بإحرازه هدف تقليص الفارق عن طريق إريك سورغا في الدقيقة 70، إلا أن البديل ثورغان هازارد أعاد الفارق إلى هدفين لصالح بلجيكا مجدداً بإحرازه الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 74.

ووصل المنتخب البلجيكي بذلك للنقطة التاسعة عشرة بعد أن حقق فوزه السادس مقابل تعادل وحيد، بفارق 5 نقاط أمام المنتخب الويلزي صاحب المركز الثاني في المجموعة والذي اكتسح ضيفه المنتخب البيلاروسي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة ذاتها.

وهو التواجد الرابع عشر للمنتخب البلجيكي في النهائيات علماً أن أفضل إنجازات المنتخب الملقب بالشياطين الحمر كان الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا عام 2018.