لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى سجل لاعب المنتخب الخاسر ماكسيم ميدفيديف هدفاً في مرمى بلاده 37، ليمنح النقاط لكريستيانو رونالدو ورفاقه في مستهل طريقهم نحو المونديال.

ودفع المدرب فرناندو سانتوس بتشكيلة قوية حيث كانت البرتغال قادرة على الخروج بنتيجة هائلة لولا تألق الحارس شهر الدين محمد علييف، حيث سددت 15 مرة بين الخشبات الثلاث مقابل ولا أي تسديدة بينها للخصم.

وتملك البرتغال مجموعة مميزة من النجوم وهي تطمح للقب أول في كأس العالم من المتوقع أن تكون الأخيرة لرونالدو، بعد لقب دولي أول في كأس أوروبا 2016 تبعها دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى عام 2019.

وغاب المدافع المخضرم بيبي عن المباراة بسبب الإصابة.

وحققت البرتغال انطلاقة صاروخية للمباراة حيث انهالت الفرص واحدة تلو الأخرى، أولاً عندما تصدى الحارس لتسديدة لجواو كانسيلو بيسراه قوية من خارج المنطقة (10)، قبل أن تعلو رأسية أندري سيلفا مهاجم اينتراخت فرانكفورت الالماني العارضة من مسافة قريبة (12).

واصل السيليساو ضغطه ورفع رونالدو كرة "لوب" جميلة من مشارف المنطقة الى داخلها، روّضها دومينغوس دوارتي بصدره قبل أن يسدد بجانب القائم (19)، فيما استقرت رأسية رونالدو سهلة بين يدي الحارس (23).

وبعد أن أبعد محمد علييف تسديدة قوية لروبن نيفيش من خارج المنطقة، ذهبت كل جهوده في الشوط الاول سدى بعد أن رفع لاعب ولفرهامبتون الانكليزي نفسه عرضية من الكرة الناتجة عنها، تصدى لها الحارس إلا أنها ارتطمت بصدر مواطنه القائد ماكسيم مدفيديف وتابعت طريقها الى الشباك (37).

وأتيحت فرصتان لرونالدو مع نهاية الشوط الأول عندما أبعد مدفيديف تسديدة قوية نحو ركنية (44)، قبل أن تعلو كرته العارضة من مقصية رائعة، إلا ان الحكم احتسب خطأ على أفضل لاعب في العالم خمس مرات (45+1).

ويسعى رونالدو الى الوصول للرقم القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية المسجل باسم النجم الإيراني السابق علي دائي (109)، إذ لا يتخلف عن الأخير سوى بفارق سبعة أهداف.

ودفع سانتوس ببرونو فرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد الانكليزي في مستهل الشوط الثاني وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الاسباني في منتصفه.

وواصل حارس أذربيجان تألقه وتصدى ببراعة لثلاث تسديدات، أولها لبرناردو سيلفا (67)، وأخرى لفرنانديش من مسافة قريبة بعد تمريرة من رونالدو (77)، وثالثة لفيليكس برجله من مسافة قريبة (90+1).