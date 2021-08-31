المدرب تشيتشي لا يزال في انتظار اكتمال قائمته بعد تأخر وصول عدد من اللاعبين القادمين من أوروبا، لكنه واصل تدريباته في مدينة ساو باولو للمباريات المقبلة التي تعتبر الأصعب في مشوار التصفيات، حيث سيواجه تشيلي خارج أرضه، قبل أن يعود إلى مدينة ساوباولو لمواجهة الأرجنتين في كلاسيكو أمريكا الجنوبية ، بينما يختتم جولة َ التصفيات بمواجهة بيرو. ويتصدر السيليسون التصفيات بالعلامة الكاملة بعد ست مباريات .