منتخبات تألقت وأخرى فجّرت المفاجآت في التصفيات من قبل beIN SPORTS April 1, 2021 20:45 2:31 دقيقة شهدت التصفيّات الأوروبيّة المؤهّلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى حدّ الآن تألّق العديد من المنتخبات بإحرازها العلامة الكاملة فيما فجرت منتخبات أخرى بعضَ المفاجآت. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا منتخب فرنسا منتخب بلجيكا منتخب تركيا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة بيبي يتفهّم ردّ فعل رونالدو 0:44 دقيقة فيفا يعلن عن المدن المضيفة لكأس العالم للسيّدات 0:30 دقيقة يوفنتوس يعلن إصابة بونوتشي بـ"كوفيد-19" 1:03 دقيقة بعد برشلونة..رايولا ووالد هالاند يتوجهان إلى مدريد 2:31 دقيقة منتخبات تألقت وأخرى فجّرت المفاجآت في التصفيات 2:49 دقيقة خسارة ألمانيا شكّلت صدمة للجماهير والصحافة 2:49 دقيقة اتحاد الكرة العماني يلغي جميع الأنشطة الرياضية 0:32 دقيقة نهائيات كأس أمم إفريقيا تنطلق في 9 يناير 3:03 دقيقة السلامي: "تحملت الضغط" 0:35 دقيقة ميدفيديف يغادر ميامي من ربع النهائي