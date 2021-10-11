ملخص مباراة تشيلي والباراغواي من قبل beIN SPORTS October 11, 2021 03:53 3:52 دقيقة الملخصات تصفيات كأس العالم تشيلي الباراغواي -آخر الفيديوهات 3:52 دقيقة تشيلي 2 الباراغواي 0 5:28 دقيقة الأرجنتين 3 الأوروغواي 0 2:32 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة كولومبيا أمام البرازيل 3:37 دقيقة الإكوادور تتعثر وتنهزم أمام فنزويلا 3:12 دقيقة بوليفيا تقتنص الفوز من أمام بيرو 1:24 دقيقة ديشان يتحدث عن سر الانتصار بدوري الأمم الأوروبية 0:37 دقيقة كيمبيمبي: "الانتصار لم يكن سهلاً" 3:06 دقيقة شاهد مراسم تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 0:46 دقيقة إيريك غارسيا يشرح ما حدث في هدف مبابي 4:29 دقيقة فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية