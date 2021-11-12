ملخص مباراة باراغواي وتشيلي November 12, 2021 02:42 1:56 دقيقة ملخص مباراة باراغواي 🇵🇾 وتشيلي 🇨🇱 الملخصات تشيلي باراغواي -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة البرازيل تتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:56 دقيقة ملخص مباراة باراغواي وتشيلي 2:37 دقيقة ملخص مباراة الإكوادور وفنزويلا 5:44 دقيقة ألمانيا تقسو على ليختنشتاين 3:12 دقيقة تعادل بطعم الفوز للبرتغال مع أيرلندا 2:44 دقيقة فوز ثمين لإسبانيا على أرض اليونان 0:28 دقيقة مالي تعبر إلى الدور الحاسم 0:38 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين العراق وسوريا 0:36 دقيقة جورجيا تفاجئ السويد 0:55 دقيقة روسيا تكتسح قبرص بسداسية وتعزّز صدارتها