ملخص مباراة البيرو وفنزويلا September 6, 2021 05:04 3:22 دقيقة تفوق منتخب البيرو على نظيره الفنزويلي بهدف وحيد في إطار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. الملخصات -آخر الفيديوهات 3:22 دقيقة ملخص مباراة البيرو وفنزويلا 3:54 دقيقة أوروغواي تضرب بقوة وتهزم بوليفيا برباعية 2:49 دقيقة تعادل الإكوادور وتشيلي سلبيا 4:17 دقيقة بلجيكا تحلّق في صدارة المجموعة الخامسة 5:26 دقيقة ألمانيا تقسو على أرمينيا وتستعيد الصدارة 0:33 دقيقة تدشين استاد الثمامة في نهائي كأس أمير دولة قطر 3:07 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة سويسرا وإيطاليا 3:44 دقيقة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين 2:31 دقيقة كونميبول يعلن إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين 4:42 دقيقة إنكلترا تكتسح أندورا وتبقى بلا هزيمة