ملخص مباراة البرازيل والأوروغواي October 15, 2021 04:58 5:01 دقيقة شاهد ملخص مباراة البرازيل 🇧🇷 والأوروغواي 🇺🇾 الملخصات المنتخب البرازيلي منتخب الأوروغواي -آخر الفيديوهات 5:01 دقيقة ملخص مباراة البرازيل والأوروغواي 3:05 دقيقة ملخص مباراة تشيلي وفنزويلا 2:57 دقيقة ملخص مباراة الأرجنتين وبيرو 2:38 دقيقة ملخص مباراة كولومبيا والإكوادور 6:03 دقيقة ملخص مباراة ليون وبنفيكا 4:18 دقيقة فوز كبير لبوليفيا على باراغواي 0:30 دقيقة برشلونة يواصل تألّقه في دوري أبطال أوروبا للسيدات 0:25 دقيقة دورة إنديان ويلز: البريطاني نوري إلى نصف النهائي 0:53 دقيقة أرتيتا: "علينا المحافظة على تركيزنا" 0:27 دقيقة باريس سان جيرمان يعدّ العدّة لمواجهة أنجيه