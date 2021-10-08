ملخص مباراة الأوروغواي وكولومبيا October 8, 2021 03:28 2:37 دقيقة شاهد ملخص مباراة الأوروغواي وكولومبيا الملخصات كولومبيا منتخب الأوروغواي -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة ملخص مباراة بيرو وتشيلي 3:13 دقيقة ملخص مباراة الإكوادور وبوليفيا 3:45 دقيقة ملخص مباراة فنزويلا والبرازيل 2:37 دقيقة ملخص مباراة الأوروغواي وكولومبيا 3:46 دقيقة ملخص مباراة الباراغواي والأرجنتين 1:17 دقيقة ديشان: "ما حدث في الشوط الأول لم يكن مقبولاً" 1:45 دقيقة بوغبا سعيد بتحقيق الفوز في بيته الثاني! 1:17 دقيقة غريزمان: "كنا نعرف أن تسجيل هدف سيقلب المباراة" 5:15 دقيقة ريمونتادا تاريخية تضع فرنسا في النهائي 0:57 دقيقة فاران: "الدوري الإنكليزي يختلف تماماً عن الإسباني"