ملخص مباراة الأرجنتين وبوليفيا September 10, 2021 04:26 3:26 دقيقة أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على بوليفيا في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وتصدر قائمة هدافي أميركا الجنوبية برصيد 79 هدفا متقدما على بيليه. المنتخب الأرجنتيني بوليفيا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة إيما رادوكانو تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا 3:48 دقيقة ملخص مباراة الأوروغواي والإكوادور 2:53 دقيقة ملخص مباراة باراغواي وفنزويلا 3:59 دقيقة ملخص مباراة كولومبيا وتشيلي 2:38 دقيقة ملخص مباراة البرازيل والبيرو 3:26 دقيقة ملخص مباراة الأرجنتين وبوليفيا 6:19 دقيقة ليلى آني فرنانديز تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا 0:54 دقيقة ساليزبوري وراجيف رام في نهائي زوجي بطولة أميركا 2:35 دقيقة مرسيليا يبدي امتعاضه من عقوبات الرابطة الفرنسية 0:56 دقيقة برشلونة يقدم لاعبَه الجديد دي يونغ لوسائل الإعلام