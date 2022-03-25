وثأر "الفراعنة" لخسارتهم في نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ أمام "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح.

وأمام أكثر من 75 ألف متفرّج على ملعب القاهرة الدولي، حققت مصر فوزها بهدف عكسي من المدافع السنغالي ساليو سيس في الدقيقة الرابعة.

وبالتالي، سيكون المنتخب المصري الأعلى كعباً في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب ديامنياديو بالعاصمة داكار.

بدأ "الفراعنة" المباراة بهجوم ضاغط أسفر عن هدف مبكّر في الدقيقة الرابعة، بعدما مرّر عمرو السولية في عمق دفاع السنغال إلى نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، ليسددها الأخير وترتدّ من العارضة، لترتطم بـ"سيس" وتسكن شباك إدوار ميندي.

ورغم محاولات "أسود التيرانغا" سعياً لإدراك التعادل خصوصاً عبر محاولات الثنائي بونا سار وإسماعيلا سار وساديو ماني، تمكّن المنتخب المصري من الحفاظ على هذا التقدّم حتى نهاية المباراة.