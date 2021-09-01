مشاهدة مباراة قطر وصربيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة قطر وصربيا؟

المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مطالب بتعديل الأوتار وإدخال التغييرات اللازمة على تشكيلة "العنابي" الذي يضمّ العديد من الأسماء القادرة على صنع الفارق.

نهاية الشوط الأول: قطر (0-2) صربيا

لا فرص تذكر مع انخفاض مستوى المباراة.

الدقيقة 34: فيليب دوريشيتش يهدّد مرمى سعد الشيب لكن كرته تمرّ بجانب المرمى.

بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق اللقاء أفضلية للمنتخب الصربي الذي استغل الأخطاء الفردية لنظيره القطري.

الدقيقة 18: لوكا يوفيتش يضاعف النتيجة لمصلحة المنتخب الصربي (2-0) من هجمة عكسية سريعة.

اللعب ينحصر في وسط الميدان دون تسجيل سيطرة واضحة لأي من المنتخبين.

الدقيقة 7: بوعلام خوخي يحاول من ركلة حرة مباشرة لكن كرته لم تشكّل خطراً على حارس المنتخب الصربي.

الدقيقة 2: هدف أول للمنتخب الصربي. بوعلام خوخي حاول إيقاف هجمة صربية لكنه غالط حارس مرمى "الأدعم" سعد الشيب.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

الحكم السلوفاكي فيليب غلوفا يدير مباراة قطر وصربيا.

ملعب ناغيردي في مدينة دبرتسن المجرية يحتضن المباراة المنتظرة.

تشكيلة قطر

تشكيلة صربيا

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة قطر وصربيا في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة قطر وصربيا في بث مباشر اليوم أهمية خاصة نظراً للعروض القوية التي قدمها العنابي خلال مشاركته في التصفيات الأوروبية.

📷| جانب من المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة منتخب صربيا ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/rk4XW6bfFL — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) August 31, 2021

مباراة قطر وصربيا - مباشر

البث المباشر لمباراة قطر وصربيا سيكون اليوم الأربعاء 1 أيلول/ سبتمبر في الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS المفتوحة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر وصربيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر وصربيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.