مشاهدة مباراة قطر والبرتغال في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة قطر والبرتغال؟

الإسباني فيليكس سانشيز يردّ بإقحام طارق سلمان وأحمد علاء وحسن الهيدوس مكان كلّ من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم وهمام الأمين.

المدرب فرناندو سانتوس يُدخل تغييرات عديدة على تشكيلة البرتغال بدخول ديوغو جوتا وبرونو فرنانديش وروبن دياز وترينكاو بدلاً عن أندري سيلفا وجواو موتينيو وروبن نيفيز وجواو ماريو .

قطر تعود بقوّة رغم النقص العددي، المباراة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الدقيقة 61: عبد الكريم حسن يوقّع أول أهداف العنابي في اللقاء من رأسية رائعة سكنت مرمى حارس البرتغال لوبيز (2-1).

الدقيقة 58: جواو ماريو يسدّد فوق مرمى الحارس يوسف حسن.

رغم السيطرة الميدانية، الهجوم البرتغالي لم يشكّل خطراً على الدفاع القطري.

المنتخب البرتغالي يسعى للاستحواذ على الكرة واستغلال النقص العددي في صفوف الأدعم لكن الأخير صامد ويتعامل مع مجريات اللقاء بذكاء.

الهدوء يسود بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني : قطر (0-2) البرتغال

نهاية الشوط الأول : قطر (0-2) البرتغال

تغيير اضطراري : حارس المرمى يوسف حسن يحلّ بدلاً عن متوسط الميدان عبد الله الأحرق.

الدقيقة 43: طرد حارس مرمى العنابي مشعل برشم إثر تدخّل على غونسالو غيديش بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

الدقيقة 39: ركلة حرّة متقنة من أكرم عفيف وحارس مرمى البرتغال لوبيز يتصدّى.

الدقيقة 35: حارس مرمى المنتخب القطري مشعل برشم يتألّق أمام أندري سيلفا وروبن نيفيز.

أخطاء فردية مكّنت منتخب فرناندو سانتوس من التقدّم على مستوى النتيجة.

الدقيقة 25: أوتافيو دا سيلفا يضاعف النتيجة للمنتخب البرتغالي من ضربة رأسية مُحكمة.

الدقيقة 23: أندري سيلفا يفتتح التسجيل للبرتغال من رأسية متقنة بعد عرضية جواو ماريو الدقيقة. هدف عكس مجريات اللقاء.

أفضلية واضحة للعنابي الذي اقترب كثيراً من افتتاح النتيجة.

الدقيقة 16: تسديدة عبد العزيز حاتم المخادعة تلمس دانيلو وتتهادى نحو مرمى البرتغال لكن تدخّل لوبيز حال دون تسجيل قطر للهدف الأول في اللقاء.

المنتخب البرتغالي يرتبك أمام انضباط تكتيكي قطري ملفت.

الدقيقة 9: أكرم عفيف من جديد مصدر الخطر يهدي تمريرة ذهبية للمعز علي الذي سدّد بقوة لكن الحظ عانده بارتطام كرته بالقائم الأيمن للحارس لوبيز.

بداية واعدة للأدعم وانتشار مميزّ للاعبين.

الدقيقة 4: عبد العزيز حاتم كاد يباغت حارس مرمى البرتغال أنطوني لوبيز بعد هجمة قطرية منظمة شارك فيها كل من أكرم عفيف والمعز علي.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

الحكم المجري غيرغو بوغار يدير مباراة قطر والبرتغال.

ملعب ناغيردي في مدينة دبرتسن المجرية يحتضن المباراة المنتظرة.

تشكيلة قطر

Here’s our 🇶🇦 national team’s starting XI and substitutes for tonight’s game against Portugal!#QatarInEurope pic.twitter.com/OhjQwfPQKw — Qatar Football Association (@QFA_EN) September 4, 2021

تشكيلة البرتغال

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة قطر والبرتغال في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة قطر والبرتغال في بث مباشر اليوم أهمية لدى المشاهد العربي الذي تابع رحلة العنابي في هذه التصفيات، ويأمل المنتخب العربي أن يعوض خسارته السابقة أمام صربيا.

مباراة قطر والبرتغال- مباشر

البث المباشر لمباراة قطر والبرتغال سيكون اليوم السبت في الرابع من سبتمبر/ أيلول في الساعة السابعة و 45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر والبرتغال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر والبرتغال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.