مباراة إنكلترا وبولندا بث مباشر اليوم



مشاهدة مباراة إنكلترا وبولندا بث مباشر اليوم على beIN SPORTS



موعد مباراة إنكلترا وبولندا

البث المباشر لمباراة إنكلترا وبولندا اليوم الأربعاء 8 سبتمبر انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة إنكلترا وبولندا - الأحداث والتفاصيل



التشكيلة الأساسية|

منتخب إنكلترا

منتخب بولندا