مشاهدة مباراة البرتغال ولوكسمبورغ فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة قوية، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة البرتغال ولوكسمبورغ نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباراة التي تعني الكثير للدون رونالدو الذي يقاتل من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويأمل منتخب البرتغال أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الأولى فيما يبحث منتخب لوكسمبورغ عن إعاقة المرشح الأول للصدارة.

مباراة البرتغال ولوكسمبورغ - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة البرتغال ولوكسمبورغ مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMUM .

وستبث مباراة البرتغال ولوكسمبورغ يوم السبت التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البرتغال ولوكسمبورغ أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.