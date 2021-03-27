نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للبرتغال وتألق رائع من جوتا.

- د 36 هدف آخر يوقع عليه جوتا برأسية أيضاً هذه المرة من سيديريك سواريش بعد تمريرة مفتاحية من سيلفا.

- المنتخب الصربي ينشط في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول لكنه يبقى بعيداً عن تشكيل خطورة تذكر على المرمى البرتغالي.

- هدف د 11 ديوغو جوتا يفتتح التسجيل للبرتغال بمتابعة رأسية رائعة لكرة بيرناردو سيلفا المرفوعة.

- د 08 أول تهديد حقيقي لمنتخب البرتغال جاء عن طريق أسطورته كريستيانو رونالدو عندما سدد كرة قوية لكنها جاءت عالية.

- انطلاق صافرة بداية اللقاء.

🇷🇸 Serbia's starting XI...



How will they fare against Portugal? 🤔#WCQ — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021

📣 Este é o 11 de Portugal para esta noite! Vamos todos, #VamosComTudo! 👊🇵🇹



📣 This is #TeamPortugal's starting 11 for tonight! C'mon, boys! 👊🇵🇹 pic.twitter.com/2ru06axjqv — Portugal (@selecaoportugal) March 27, 2021

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وفرضت مباراة البرتغال وصربيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباراة التي تجمع فريقين يتنافسان على بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويأمل منتخب البرتغال أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الأولى فيما يبحث منتخب صربيا عن إعاقة المرشح الأول للصدارة.

مباراة البرتغال وصربيا - معلومات البث مباشر



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