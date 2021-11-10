مدرّب اليابان يتطلع لحصد النقاط الثلاث أمام فيتنام من قبل beIN SPORTS November 10, 2021 14:44 0:42 دقيقة أكّد مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو أنّه يتطلّع رفقة لاعبيه إلى حصد النقاط الثلاث أمام منتخب فيتنام والتقدّم نحو انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال قطر. تقارير إخبارية منتخب اليابان هاجيمي مورياسو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة العطية يتوج بالمرحلة الرابعة من رالي أبوظبي 0:42 دقيقة مدرّب اليابان يتطلع لحصد النقاط الثلاث أمام فيتنام 0:50 دقيقة معاقبة يوكيتش بالإيقاف مباراة واحدة 1:17 دقيقة أستراليا تواصل استعداداتها لمواجهة السعودية 1:15 دقيقة سيدات الجيش الملكي يخسرن أمام فيهيغا كوينـز 4:08 دقيقة لبنان يستعد بشكل مثالي لمواجهة إيران 0:35 دقيقة ميسي يتمرن مع الأرجنتين بعد تعافيه من الإصابة 0:45 دقيقة المنتخب الأردني يواجه كوسوفو ودياً 1:16 دقيقة زكرياء أبو خلال في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:34 دقيقة موراي يضمن بطاقة العبور لثاني أدوار ستوكهولم